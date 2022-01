Las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con una mujer que no es su esposa han dado la vuelta a toda España. 'El programa de Ana Rosa' muestras las primeras reacciones de la familia, donde el hijo de la infanta Cristina habla sobre la portada.

Pablo Urdangarin es hijo del matrimonio, el joven ha salido a la calle y ha tenido la educación de atender a la prensa tras lo ocurrido con su padre: "Prefiero no decir nada porque es un tema familiar y ya está".

" Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros" , continúa diciendo Pablo ante la cámara. El hijo de la infanta confirma que ha hablado con su padre y hermanos, detallando: "Estamos bien, todos estamos tranquilos, nos vamos a querer igual y no hace falta nada más" .

Sin embargo, Pablo Urdangarin reconoce que todavía "no he hablado" con su madre la infanta Cristina. Y aclara, tras pasar la familia todas las navidades unidas, que "todavía seguimos contentos, no va a cambiar nada".