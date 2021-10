Irene Rosales se enfada con la prensa y Ana Rosa le para los pies: "No se puede coger lo que nos interesa"

La mujer de Kiko Rivera paga los conflictos familiares con los reporteros

Rosales baja la ventanilla y declara: "¡No voy a hablar absolutamente nada! ¡Al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar!".

La presentadora visualiza las imágenes y le manda un mensaje a la que fuese colaboradora de 'Viva la vida'

'El programa de Ana Rosa' muestra las imágenes de Irene Rosales saliendo de su domicilio, bastante tensa y con un tremendo enfado con los compañeros de la prensa. La presentadora, tras ver el vídeo, no duda en contestar a la mujer de Kiko Rivera.

Irene Rosales salió de su domicilio, pero a su llegada con el coche para entrar al garaje, la mujer de Kiko Rivera mostró su enfado a los compañeros de la prensa. Paró el vehículo en seco, bajó la ventanilla y se desahogó: "¡No voy a hablar absolutamente nada! ¡Cada vez que meta el coche tenga aquí a 10 personas, al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar!".

En cuanto a no pronunciarse sobre lo ocurrido entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja, dice enfada: "No voy a hablar nada porque no es un tema que tenga que ver conmigo y yo ya me quité de la tele". Luego, reitera sobre el vehículo: "Es un sitio pequeño, hay 10 personas y al final le voy a dar un porrazo al coche".

Ana Rosa contesta a la 'tensión' de Irene Rosales

La presentadora revisa atentamente las imágenes del enfado de Irene Rosales con los compañeros de la prensa y no puede evitar no morderse la lengua. Sim embargo, antes Ana Rosa critica a Kiko Rivera por hacer volver a su mujer de Sevilla: "También te digo, tiene que tener en cuenta que ella trabaja...".

Tras el enfado de Irene Rosales con la prensa, Ana Rosa declara: "Este discurso que ha hecho, disculpadme, tiene sentido si es una señora que es mujer de no sé quién, que no sale en los medios, que no tiene nada que ver y que ni es noticia...".