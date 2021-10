Los presentadores de 'El programa de Ana Rosa' reaccionan a las numerosas noticias que han surgido alrededor de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Tras la muerte de doña Ana, Kiko Rivera acudió a Cantora y allí le comunicó a su prima que no viajaría hasta La Graciosa.

Tras este reencuentro, el jueves por la mañana Kiko Rivera comunica a su prima Anabel que no asiste a la boda . Además, le informa posteriormente que Irene Rosales y las niñas vuelven a Sevilla para apoyarle en esos momentos difíciles. Una información que dejó a la prometida a cuadros.

Tras la boda estalló la bomba: Kiko Rivera dejó de seguir en redes a su prima. Una noticia que no pasó desapercibida y por la que fue preguntada Anabel. La recién casada, entre lágrimas, confesaba que su primo "no me ha llamado para felicitarme, ni para decirme qué guapa iba...".