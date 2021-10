Tras su entrevista "bomba", Kiko Rivera levanta ampollas una vez más en la familia Pantoja. "Mi hermana y mi prima no tienen ni oficio ni beneficio", declaraba en su exclusiva. Sus comentarios contra Isa Pantoja no han pasado desapercibidos y la protagonista ha estallado en plató: "¡No eres más que nadie! Tengo un hijo y no voy a permitir que nadie me humille ni machaque".

La hija de Isabel Pantoja considera que "no se me puede echar absolutamente nada en cara" ante las palabras de su hermano en las que aseguraba que Isa actúa por conveniencia: "Llevo tiempo respetando la posición de mi madre y de mi hermano". Prefiere "respirar y mantener la calma" ante la idea de dar sacar a la luz toda la información de la que dispone porque: "Hay muchas cosas que me callo, no se me perdonaría tan fácilmente como a él".