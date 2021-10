Sobre su hermano: "Estoy harta y molesta de sus pullitas"

"Todo el mundo tiene un límite, a mí nadie me puede echar absolutamente nada en cara"

Sobre hablar de Kiko: "No soy una persona que haga daño a los demás y no se me perdonaría tan fácilmente como a él..."

Isa Pantoja responde sin piedad a los ataques de Kiko Rivera en 'El programa de Ana Rosa'. La hermana del artista no da crédito con las declaraciones aportadas a la revista y ver cómo el hijo de Pantoja carga duramente contra la colaboradora y su prima Anabel.

"Mi prima y mi hermana no tienen ni oficio ni beneficio", así de duro es Kiko Rivera con sus familiares. La cara de Isa Pantoja lo decía absolutamente todo. De hecho, el cantante continúa azotando a su hermana declarando que Anabel y ella solo saben "ir a programas de televisión a dar exclusivas".

Isa Pantoja, a la que le cambia el gesto por completo, no se muerde la lengua: "Estoy harta". Además sentencia ante toda España: "Estoy molesta, estoy harta de sus pullitas". Kiko Rivera deja a Chabelita en "un segundo plano" y se marcha a Matalascañas tras soltar la bomba contra su familia.

Isa Pantoja no puede más y estalla: "No soy una persona que haga daño a los demás"

La hija de Isabel no aguanta más su silencio y contesta a las declaraciones de su hermano: "A mí nadie me puede echar absolutamente nada en cara, llevo tiempo respetando la posición de mi madre y la de mi hermano".

"Quizás en los últimos meses he puesto más la mano en el fuego por mi madre, al sentir que ella estaba desprotegida y que no daba su versión en los medios", continúa diciendo. Eso sí, quiere dejar a Kiko Rivera que eso no ha significado que "yo me haya puesto a favor o en contra de mi hermano".

Isa Pantoja, tras ir argumentando, estalla contra Kiko: "No entiendo por qué está la cosa así, pero también digo que todo el mundo tiene un límite, yo me he callado muchas cosas y sigo callando muchas cosas".