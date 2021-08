No lo sabe seguro, pero Isa creo que no todo son canciones, " también se desahoga" y "sí puede que tenga razón Chelo".

Lo que tiene claro Isa Pantoja es que "si yo tuviese acceso a esos diarios, obviamente no, se quedarían para mí y nunca los desvelaría, me parece algo súper íntimo y muy personal". No duda en recalcar que si se deshago sobre temas de los que no ha querido hablar públicamente "no soy quien para el día de mañana sacarlos".