Ortega Cano está "muy nervioso" por Rocío Carrasco y "todo lo que puede venir detrás", según Sandra Aladro

Tras la fuerte discusión que tuvo el torero con Ana María Aldón en casa por haber llamado al programa criticándola en directo, al maestro se le acumulan los problemas con la hija de Rocío Jurado. Sandra Aladro es muy clara con el implicado: "Ortega Cano no está muy tranquilo, está nervioso".

La periodista argumenta los posibles motivos que pueden tener intranquilo al torero: "Porque no quiere airear esta parte de su vida, porque no sabe lo que se va a decir, por incertidumbre o por lo que sea... pero tranquilo no está".