Isa Pantoja cuenta los detalles de su boda y familia: "Me da pena no poder ir con mi madre a ver vestidos"

La boda será el 26 de junio en Marruecos: ¿irán Kiko Rivera e Isabel Pantoja?

"Mi madre y hermano están con sus historias y ahora les da igual mi boda"

"El día de mi boda no lo voy a pasar mal, ya lo pasé mal en el bautizo de Albertito"

Isa Pantoja ha concedido una entrevista a 'Lecturas' en la que habla de su madre, de Kiko Rivera, de su boda con Asraf Beno y de cómo se encuentra en estos momentos la situación en su familia. 'El programa de Ana Rosa' ha analizado las palabras de la colaboradora.

Isa Pantoja confirma la fecha de su boda con Asraf: ¿Irán Isabel y Kiko?

La hija de la cantante se muestra ilusionada con su boda: "Será el 26 de junio en Marruecos, querría llevar el vestido de mi madre pero no pega allí". Además, Isa Pantoja confiesa uno de sus mayores dolores: "Me da pena no poder ir con mi madre a ver vestidos, no tengo ayuda...".

"No quiero que la gente piense que mi madre no me ayuda en este momento, mi madre y hermano están con sus historias y ahora mismo les da igual mi boda", confiesa a la revista a pequeña de la familia.

Las dos ilusiones de Isa es ver a su madre en el enlace e ir agarrada del brazo de su hermano hasta su futuro marido. Sin embargo, debido al clima familiar, reconoce: "No sé quién vendrá, no recriminaré que no vengan, no me voy a enfadar".

De hecho, Isa Pantoja confiesa que cuando anunció a su madre que se casaba "ella me dijo en su día que iba a cantar en mi boda". Eso sí, aunque sabe que "es difícil que mi madre y hermano coincidan", la pequeña tiene muy clara su intención: "El día de mi boda no lo voy a pasar mal, ya lo pasé mal en el bautizo de Albertito".

Los problemas de familia: insultos a Isa, su madre, Kiko y la llamada de Irene Rosales

En cuanto a los supuestos insultos xenófobos que anunció Kiko Rivera de Cantora hacia su hermana, Isa Pi dice: "No me dolió porque no me lo creo, me parece difícil que mi madre diga eso".

"Hace dos semanas que hablé con mi madre, creo que después de la entrevista de Kiko ha vuelto a querer a no tener contacto con nadie", explica entristecida. "Quiero estar al margen de esta guerra y claro que mi madre ha tenido fallos, todos los hemos tenido", matiza.