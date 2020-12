La cantidad económica que ha cobrado Isa Pantoja por dar una entrevista sobre su madre: "Es un pastón"

"Mañana Isa Panoja va a dar una exclusiva en una revista, vamos a tener muchas claves y por qué no ha ido a Cantora", dice Beatriz Cortázar. Después, Pepe del Real ha indagado el motivo por el que no ha ido a la casa de su madre: "Me dicen que Isabel no quiere coger el teléfono a su hija porque está molesta por lo que ha dicho Asraf, por lo que Isabel hace saber a las personas que le rodean, que no va a permitir que él hable así de la familia".