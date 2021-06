Isa Pantoja, al ver a Kiko Rivera en el juzgado por denunciar a su tío Agustín: "Allí puede pedir las explicaciones que quiere"

La colaboradora habla de la situación actual entre su hermano y su tío: "Sé que ellos no han llegado a ningún entendimiento". La joven detalla: "No se han puesto en contacto y entiendo que vaya a ratificar lo que haya hecho". La hija de la cantante entiende el punto de vista de su hermano: "Según él, es el único medio en el que puede pedir las explicaciones que quiera". Pero no opina lo mismo: "Obviamente no me gusta".