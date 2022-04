Isa Pantoja, sobre la deuda a Loli: "Si un juez dice que tiene que pagar, mi madre pagará. Eso ella lo sabe"

Isa Pi explica que "Loli dijo que lo contó públicamente porque ya no encontraba alternativa para hacérselo llegar a mi madre". Por otro lado, Isa Pantoja cuenta que hará en cuanto llegue a Cantora: "Cuando vaya a verla se lo diré sin ningún problema porque es un tema... le diré 'he ido a ver a Loli, me da mucha pena...', empezaré por ahí y a ver qué pasa".