La anciana a la que Pantoja debe 76.000 euros, destrozada: "El dolor más grande que he podido tener"

La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Loli Pozo, la quiosquera y ex amiga de la cantante que le debe 76 mil euros. En su momento, la mujer le dejó a la artista un total de 86 mil euros, que según su amiga, eran para librarse de entrar en la cárcel. Pantoja le devolvió 10 mil a la que fue su amiga, pero ahora no le coge ni el teléfono y Loli ha tenido que recurrir a los tribunales.

La ex amiga de la cantante cuenta tras dejarle el dinero: "Le dije que necesitaba y me mandó los 10 mil euros, ya no más" . La mujer comenta el motivo por el que la artista le pidió el dinero: "Va a hacer siete u ocho años que lo pidió porque lo necesitaba antes de entrar en la casa grande" .

La reportera le pregunta si con "casa grande" se refiere a la cárcel y Loli acongojada responde: "Es que me cuesta decir la palabra". La mujer añade: "Yo pensaba que era una ayuda muy importante. Yo no le podía decir que no". La entrevistada habla sobre cómo era su relación con la morosa: "Ha sido una amistad muy sana y bonita...". La mujer añade apenada: "A mí lo que me duele es que no existo para nada". La quiosquera, dolida dice: "Después de todo eso, que no te haga ni una llamada para decirme qué tal estoy".