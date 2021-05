Isa Pantoja, sobre las palabras de Kiko Rivera sobre su madre: "Hay que ver en qué contexto está"

La joven explica: "A veces hay que ver en qué contexto está. Dice que prefiere morir antes de volver a la manipulación" . La colaboradora matiza: "Es simplemente una manera de decir que no quiere esa manipulación" .

Uno de sus compañeros le pregunta si apoya a su hermano en todo este conflicto legal. La joven responde decidida: "Claro que le apoyo, de hecho en la casa fuerte tuve que aguantar mucha información que me desbordaron". La colaboradora continua su discurso: "Le he escrito y le he dicho que puede tomar las decisiones que considere y considero que todo lo que ha dicho es cierto".