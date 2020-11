Joaquín Prat, al ver las imágenes, no ha dado crédito. Su cara seria, casi sin parpadear lo decía todo. El presentador no pudo formular respuesta alguno, simplemente se limitó a decir: "¡Cómo! Esto último...".

Beatriz Cortazar no ha tenido piedad con la artista: "Si es verdad, es muy cutre, cuando hace alguien un homenaje así a alguien, encima a un familiar... pues es muy cutre".

Por último, Alessandro Lequio al decir que posiblemente uno de los motivos del enfado es por saber este detalle de la madre de su marido. Ana Rosa le responde rápidamente: "Irene Rosales posiblemente no sabe quién pagó la corona, no lo sabemos". El italiano recalca que seguramente ella sí lo sabe porque trabaja en la casa y, entonces, la presentadora le vuelve a contestar: "No lo sabemos ni nosotros, lo va a saber ella".