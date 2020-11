" Francisco Rivera nombró a un contador para que se encargara de repartir la herencia, que fue un excelente jurista sevillano llamado Juan Moya", empieza relatando Calderón. Luego, añade: " El testador tiene la facultad de nombrar a una persona que le sustituya en el reparto , no puede contar con nadie".

En la reunión sobre la herencia, Ramón Calderón deja claro que en todo momento " todos intentamos y conseguimos que se cumpliera la voluntad de un amigo y que obtuvieran su parte ". "Pantoja tiene un tercio de la herencia", empieza a decir. Sin embargo, apunta el abogado: " Es verdad que la viuda tiene el usufructo de un tercio de toda la herencia, no de Cantora , pero cuando se trata de una persona joven, como era Isabel, s e capitaliza ese usufructo y pasa a ser propietaria plena de una parte de esa herencia, por lo tanto se pasó a tener ocho herederos".

"A partir de ese momento, para bien o para mal, Francisco tenía tres fincas, no había liquidez y dedicó todo lo que ganaba en hacer un patrimonio sólido y había que encajar entre los ocho herederos", matiza Calderón. "No se pudo ser más justo, nadie se pudo sentir perjudicado y de haber sido en el caso de Francisco Rivera yo me habría opuesto".