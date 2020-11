El estado de Isabel Pantoja tras la dura entrevista de su hijo: "Está tirada en el suelo, fatal, en el momento de la negación"

La fuerte entrevista de Kiko Rivera en 'Lecturas' no ha dejado indiferente a nadie, las reacciones ha llegado por parte del entorno, pero Isabel Pantoja todavía no se ha pronunciado directamente , aunque Beatriz Cortázar ha podido saber cómo ha afectado todo esto a la cantante y los momentos por los que está pasando tras las duras palabras de su hijo.

Beatriz Cortázar cuenta cómo se encuentra Isabel Pantoja tras la entrevista

La periodista ha asegurado en plató que durante estos días ha hablado con el entorno más cercano de la tonadillera y que pese al fuerte carácter que tiene, Isabel "lo vive todo con muchísima intensidad" y que se encuentra en la fase de que está literalmente "tirada en el suelo, está fatal, en el momento de la negación". Además, Cortázar asegura que "ni ella ni su entorno más directo se esperaban para nada que esto pudiera ocurrir" motivo por el cual Isabel "está muy tocada, muy hundida y no tiene deseo de venganza ni deseo de justicia ni deseo de nada".

La periodista despeja las dudas sobre el problema del coche entre Kiko e Isabel

Después de despejar las dudas de cómo se encuentra Isabel Pantoja, Beatriz también ha aclarado el suceso del coche del que tanto se ha hablado estos días y que habría sido uno de los detonantes de esta fuerte discusión: "Su madre pone el coche a su nombre porque su hijo no puede tenerlo para que no le embarguen, la que paga las letras es Isabel y después de todo el lio que se monta llaman a través de Isabel Pantoja para decirle a Kiko que se cambie el número de cuenta y que a partir de ahora la letra la paga él, no le pide el coche", aclara.