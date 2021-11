Joaquín Prat se sincera en el conflicto de Lequio y Rosa Benito: "Lo que más duele en esta vida son los hijos"

La ex pareja se enzarzó en una guerra abierta con declaraciones en antena. El italiano contestaba a las palabras de Rosa Benito que aseguraba que le daba "pena" . Calificó a la colaboradora como "cortita" y arremetió también contra su hija: "Pena debe darle su hija vendiendo braguitas en una web para adultos". Benito pedía disculpas por sus declaraciones y pidió: "Si tienes que decirme algo dímelo a mí, pero a mi familia déjala en paz" . Tras unas aclaraciones por parte de Lequio que decía que lo que le había molestado eran los cometarios hacia "su vida personal", ambos han zanjado el asunto.

Rosa Benito rompía a llorar en 'Ya es mediodía' y volvía a pedir perdón a Lequio. La colaboradora confesaba: "Tengo que decir que he ido a buscarlos". Además añadía: "Yo desde luego le pedía perdón, él también me lo ha pedido refiriéndose a lo de mi hija". Rosa decía entre lágrimas que "no se puede hacer daño continuamente para verme a mí cómo salto".