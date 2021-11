Lequio, muy afectado por Rosa Benito: "Dijo que le daba pena por mis circunstancias personales, con eso no se juega"

Sin embargo, el colaborador ha querido explicar su reacción: " Lo que me molestó no fue lo de la vejez, yo soy el primero que se ríe de los achaques de la edad... me molestó cuando dijo que yo le daba mucha pena ".

"Esa pena no se refería a la vejez, sino a mis circunstancias personales... y eso son cosas con las que no se juega", dice visiblemente afectado. Después, en un silencio absoluto en plató, termina confesando muy afectado: "Si tú a mí me tocas donde no tienes que tocar, entonces es que vamos... -se calla y suspira, aguantando las lágrimas-".