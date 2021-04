Joaquín Prat analiza en 'El programa de Ana Rosa' la situación que Rocío Carrasco vivió al llegar al hospital cuando ingresaron a su hijo David. El presentador no da crédito con que Antonio David ni Olga Moreno avisaran a la madre del menor de que éste se encontraba en el hospital.

El p resentador empezó analizando el testimonio de Rocío Carrasco y la agresión de Ro Flores: "Dar tanto detalle pone en la diana a su hija y no al padre". Luego Joaquín Prat deja hablar a sus compañeros para analizar el momento vivido por la protagonista en el hospital.

Joaquín Prat y su enfado con Antonio David por no avisar a Rocío Carrasco

Joaquín Prat no puede ocultar su enfado al saber que Antonio David y Olga Moreno no llamaron a la madre del menor . Su enfado aumenta al conocer que fue Rocío Flores la que informa por error a Rocío Carrasco que su hermano David está ingresado por neumonía.

"Yo llego a ese hospital y nadie me ha avisado... desde luego no la voy a montar delante de la criatura que está con el suero puesto", empieza diciendo el presentador. Luego, Joaquín Prat confiesa qué hubiera hecho si es Rocío Carrasco: "Pero en el pasillo o fuera del hospital me iban a oír".