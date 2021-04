Rossi, sobre que Ro Flores acuse de maltrato a su madre ante el juez: "Es terrorífico su sangre fría"

Al principio, Joaquín Prat estalló contra Antonio David por la escena que Rocío Carrasco tuvo que vivir en el hospital: "Yo llego allí, sin que nadie me avise, y me iban a oír" . Después se trató el delicado tema en el que la menor acusó a su madre de maltrato cuando, según Rocío Carrasco, niega ponerle la mano encima a su hija.

Antonio Rossi explica muy sorprendido cómo actuó Rocío Flores antes del juicio: "Antes de la vista está callada, no le dice nada a la madre". El colaborador continúa dando detalles: "Está con un psicólogo, está en casa y sabe que se van a enfrentar...". Rossi no se contiene: "Es que me parece tan terrorífico no compartirlo, que sabes que estás desafiando a tu madre".