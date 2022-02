Joaquín Prat, tras el ataque de Kiko Rivera a Isa: "Los que tienen tanto rencor y odio dentro, en el pecado llevan la penitencia"

El hijo de Isabel Pantoja aseguraba que "no quiere saber nada de su madre" y deja claro que no le importa lo que le pase a la colaboradora. Por otro lado, el DJ confiesa: "Pegué una vez a mi hermana cuando intentó cortarse las venas" . Isa está muy afectada por el nuevo e inesperado ataque de su hermano mientras intenta sacar adelante sus exámenes.

Además, Kiko comentaba sobre el delicado estado emocional de la cantante: "Si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza y que se va a pegar un tiro si no voy, tendría que ir". El marido de Irene Rosales es contundente: "Todo lo que tiene que ver con ella me perjudica, para mí como si no existiese, no cuento con mi madre para nada".