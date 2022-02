Isa Pantoja está llorando y destrozada: "No pensaba que mi hermano me atacara de esta manera"

Kiko Rivera no tiene piedad con su familia y ataca de forma muy dura a su madre y hermana en una entrevista en 'Lecturas'. Isa Pantoja confiesa a sus compañeros de 'El programade Ana Rosa' cómo se siente tras escuchar que su hermano ha desvelado uno de los episodios más duros de su vida.

El hijo de Isabel Pantoja cuenta en la revista que a Isa "no la considero mi hermana" y ha cruzado la línea al narrar un episodio demoledor: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas" . Además, Kiko Rivera confiesa todos los detalles sobre este hecho y pone patas arriba su relación con la familia.

Antonio Rossi toma la palabra para informar que ha hablado con Isa Pantoja . La colaboradora ha transmitido como se siente tras ver la nueva traición de su hermano: "Me dice que se encuentra mal, ha roto a llorar, descuadrada, tenia exámenes y no sabe si se va a poder presentar...".

Isa Pantoja "no entiende el ataque tan despiadado y que haya contado eso". Además, el colaborador explica que "no sé si lo va a confirmar o desmentir, pero sí va a contar las circunstancias en las que estuvo". Además, el compañero añade: "Isa está destrozada y llorando, no pensaba que su hermano le atacara de esta forma, es una cosa íntima".