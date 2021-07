Alessandro Lequio es el primero en hablar y pronunciarse sobre lo que dijo Olga de recibir a una familia destrozada y ver a su hija yendo al psicólogo: "De eso no puede culpar a Rocío Carrasco, es consecuencia de lo que llevan 20 años manteniendo" .

Joaquín Prat coge el hilo de su compañero y declara: "No podíamos esperar que la respuesta de Olga fuese corroborar o desmentir muchas de las cosas que ha dicho Rocío Carrasco con argumentos respaldados por documentación".

El presentador sigue analizando la entrevista: "Sentarse para hablar de cosas que forman parte de la separación de una pareja, del cuidado de unos hijos cuando están con alguno de los progenitores o sus parejas, no despeja ninguna duda". "Estar hablando de si la niña venía con unos collares de cuero o unos piojos, a mí no me despeja ninguna duda", reitera seriamente.