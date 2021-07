Joaquín Prat, tras Olga poner en duda la paliza de Rocío Flores: "Está juzgada y sentenciada"

Joaquín Prat confiesa tras escuchar a Olga: "Me parece muy relevante que niegue una actitud despótica, violenta y de rebeldía que desemboca en lo que sabemos todos, que está en el juzgado". Rossi, además, se suma al presentador: "No puedes decir que la niña no decía put* o no se qué, cuando sabes que la niña no quería vivir en casa de la madre y, por lo tanto, algo sabes".