Joaquín Prat, sobre Rocío Carrasco: "Tener un trastorno cronificado no te impide ver a tu hijo porque tampoco te impide ir a una presentación de cremas"

"Si hay dos cosas sagradas en unos padres divorciados es la educación y salud de sus hijos, por muy enfrentados que estén", dice Lequio sobre el suceso del hospital y el ingreso de David, el hijo de la pareja. García-Pelayo contesta: "Este caso es tan delicado, verlo con los ojos de cada uno no llegas a la historia, ninguno somos Rocío Carrasco, era el periodo de 15 días de su padre, a ella no la avisan, le piden la Tarjeta Sanitaria y no va a ir a la casa porque no lo va a hacer".