Joaquín Prat apoya a Rocío Carrasco: "Una persona de buena voluntad no alecciona a su hijo para que no asista a la boda de su madre"

" A mi hijo no hacía falta invitarle , por que él era parte de esa boda . A mí hijo le hacía mucha ilusión mi boda, estaba como loco", decía Rocío Carrasco, callando todos los rumores que apuntaba a que fue ella quien no le invitó.

Tras ver este nuevo episodio, Joaquín Prat ha dado su opinión en ' El programa de Ana Rosa' : "Una persona de buena voluntad no alecciona a su hijo para que no asista a la boda de su madre", ha sentenciado el presentador.

García-Pelayo: "Antonio David me contó que Rocío no había visto al niño"

Además, Paloma García-Pelayo ha contado cómo ella misma habría sido engañada por Antonio David Flores: "A mí me contó que el niño llevaba allí más de diez horas y que su madre no había ido en ningún momento. Yo me alarmé y me lo creí, pero no se me ocurrió ni preguntarle si la habían avisado", ha contado la periodista refiriéndose al polémico ingreso de David Flores.