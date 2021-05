Rocío Carrasco afirma que se enteró del ingreso de su hijo cuando le llamaron del hospital para decirle que ya le habían dado el alta

García-Pelayo: "Antonio David me contó que Rocío no había visto al niño"

Este jueves, en 'El Programa de Ana Rosa', Paloma García-Pelayo ha contado cómo ella misma habría sido engañada por Antonio David Flores: "A mí me contó que el niño llevaba allí más de diez horas y que su madre no había ido en ningún momento. Yo me alarmé y me lo creí, pero no se me ocurrió ni preguntarle si la habían avisado".