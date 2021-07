Isa Pantoja apunta sobre las declaraciones de Rocío Flores en 'El programa del verano': " Decirlo en este momento no es lo más acertado porque le perjudica". Además, la colaboradora añade: " Lo dice no por dar una bofetada a su madre, es que lo siente así".

Sin embargo, el presentador no puede evitar dar su opinión: "Si soy Rocío Flores, si me preguntan por el calificativo de 'sinvergüenza' de Olga a su madre, yo sí me pronunciaría, diría que no lo comparto o dejemos los descalificativos a un lado, los insultos al margen".