Joaquín Prat y Rossi, muy críticos con Gloria Camila tras atacar a Belén Ro: "Lo que no se puede hacer es insultar"

El conflicto entre Gloria Camila y Belén Ro en el plató de 'Supervivientes' ha provocado que todos los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' estén de acuerdo en una cosa: no se debe insultar. Joaquín Prat también critica la actitud de la hermana de Rocío Carrasco.

Antes de tratar el tema de Gloria Camila, Lequio y Joaquín Prat tuvieron un tenso momento por culpa de las lágrimas de Olga Moreno. El colaborador italiano, tras un comentario del presentador, le contestó: "Me han pasado cosas en la vida infinitamente peores" .

Luego, Joaquín Prat atiza a Gloria Camila y su actitud con Belén Ro: "Pero oye, lo de insultar no... y no es un adjetivo, es un insulto". Acto seguido, Antonio Rossi se pronuncia sobre el tenso suceso: "Es un insulto y los insultos evidentemente no están bien".