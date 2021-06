Lequio y Joaquín Prat, tensión en plató: "Me han pasado cosas infinitamente más graves"

Lequio contra Joaquín, por las lágrimas de Olga Moreno

"No nos olvidemos que están trabajando, facturando y la exhibición de la pena...", estalla Lequio. Joaquín Prat corta al colaborador rápidamente y declara: "Con todos mis respetos, no has participado en un reality y Bibi sí". Lequio, que no podía esconder su asombro, contesta muy serio: "Me da igual, me han pasado cosas en la vida infinitamente más graves y la exhibición de lloros me parece una paletada".