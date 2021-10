El conflicto entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja continúa

La recién casada afirma estar cansada de la situación

El DJ declara en redes sociales tras los comentarios de los 'haters'

'El programa de Ana Rosa' analiza el conflicto en la familia Pantoja. Tras la notable ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja, la recién casada se pronuncia en el programa y asegura no tener noticias de su primo desde que se despidieron en Cantora.

Anabel confiesa estar cansada de la situación, consolidando sus declaraciones en Sálvame Deluxe: "Qué hago, yo ya no puedo hacer más".

El DJ, por su parte, da señales por redes sociales: "Retomo mi vida. No he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán correctas o no". El hijo de Isabel Pantoja, sale así a la calle por primera vez después de pasar todo el fin de semana encerrado en su domicilio junto a Irene Rosales y sus hijas.

Tras sus declaraciones en redes sociales y dejar de seguir a Anabel en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja vuelve a hablar con la prensa. Nuestra reportera detalla que "lo hemos visto en la calle y él ha asegurado que empezaba el lunes con mucha energía".

Kiko Rivera estalla tras las críticas por no asistir a la boda

Kiko Rivera continúa adelante tras la muerte de doña Ana y no asistir a la boda de Anabel Pantoja. El artista confirma en sus redes sociales un nuevo proyecto laboral, pues el 29 de octubre actuará en una entrega de premios en Sevilla... una noticia que no ha pasado desapercibida por sus seguidores.

Las críticas no se han hecho esperar y Kiko Rivera ha realizado unos vídeos contestando a todos esos 'haters': "Los que me mandan estos mensajes horrorosamente feos como '¿ya se te ha ido la pena?', 'pero tú no estabas de luto'... no sabéis la cantidad de mensajes estúpidos que recibo".