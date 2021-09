El hijo de Isabel Pantoja está roto tras la noticia de la muerte de su abuela: " Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida, no sé qué hacer, estoy perdido en La Graciosa". Kiko Rivera se entera de la fatídica noticia durante los días previos a la boda de su prima Anabel.

De hecho, sobre no ver a su abuela, reitera: "Son órdenes expresas de Cantora: 'No queremos que venga nadie". Una noticia que ha roto a Kiko Rivera, que entre tanto dolor confiesa: "Sólo quiero que me dejen despedirme de mi abuela, me quedaré esperando y rezándote, me quedaré quieto y callado pensándote".