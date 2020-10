Pantoja llama en directo a Ana Rosa: "Quería darle a entender que hay una posible curación"

Cuenta que su hijo iba a ir a Cantora con las niñas el viernes: "Él estaba muy feliz y media hora después me dijo que se iba al 'Deluxe"

"Que no tengo contacto con mi hijo es mentira, hablo con él todos los días, al igual que con mi hija Isabel"

La entrevista de Kiko Rivera en el 'Deluxe' ha generado una ola de críticas hacia Isabel Pantoja por su llamada en directo. Muchos colaboradores han achacado a la madre no haber apoyado lo suficiente a su hijo y durante el directo la artista decidió llamar para poder explicarse ante Ana Rosa.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa, yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo a raíz de la televisión", empezaba diciendo la cantante con la voz temblorosa. Además, Isabel Pantoja quiere dejar claro que "yo no digo que mi hijo no tenga una depresión, nadie quiere más a mi hijo e hija que yo, si mi hijo tiene una depresión quería darle a entender que hay una posible curación".

Enfado de Pantoja con Kiko: dice que miente

El mensaje en la última publicación de Kiko Rivera ha hecho estallar a Isabel Pantoja, la cual le ha recriminado a su hijo que cuente la verdad: "Mira, voy a contar la verdad, el día anterior, el viernes, cuando mi hijo me dijo que venía a Cantora con las niñas hasta el domingo, él estaba feliz, y a la media hora me dijo que se iba al 'Deluxe', que me da igual pero yo ya estaba preparando las cosas".

Después del programa, Isabel Pantoja confirma que sí ha hablado con su niño: "Él me llamó al día siguiente, lo dejé llegar a Sevilla. Yo quiero lo mejor para mis hijos, estoy desvivida por ellos".

¿Se hablan madre e hijo?

"Hace tres semanas que él no viene a Cantora, no que no tenemos contacto", empieza diciendo. "Que no tengo contacto con mi hijo es mentira, hablo con él todos los días, al igual que con mi hija Isabel, siempre que tienen tiempo y pueden coger el teléfono, también hablo con Irene", dice de forma muy contundente la cantante.