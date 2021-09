El viento vuelve a soplar en contra de Anabel Pantoj a. A tan solo dos días de su boda ha recibido la peor de las noticias, el fallecimiento de su abuela Ana . La colaboradora de ‘Sálvame’ ha intentado por todos los medios no perder la sonrisa ante su inminente enlace matrimonial , pero la vida se lo está poniendo muy complicado.

Anabel Pantoja acaba llegaba ayer a la Isla de la Gracios a en al que el próximo viernes celebra su boda y en compañía de sus primos Kiko Rivera e Isa Pi, y de los primeros invitados en llegar a la isla, ya había ha comenzado a celebrar su amor con Omar Sánchez . Sin embargo, Anabel no se ha despegado ni un segundo de su teléfono móvil porque tenía el corazón partido, el estado de salud de su abuela era muy grave y podía recibir la peor de las noticias en cualquier momento.

Anabel Pantoja miraba al cielo y pedía a Dios que no se llevara tan pronto a su abuela doña Ana. Y es que aunque tenía asumido que el momento iba a llegar y que sus tíos Isabel Pantoja y Agustín no iban a asistir a su boda, quería que doña Ana la viera vestida de novia antes de emprender el viaje más largo. No ha podido ser y Anabel tendrá que llegar al altar con una pena más en su corazón.