Kiko Rivera pinchó en la discoteca sin mascarilla y Patricia Pardo estalla: "Empieza por dar ejemplo"

Marta Riesco asegura que en las imágenes se ve a Kiko "pinchando sin mascarilla". En cuanto al público, la reportera comenta que "algunos llevan mascarillas y otros no". La periodista ha hablado con uno de los organizadores que asegura que "Kiko no hizo nada extraño pero sí había salido mucho de la cabina". Además, el empresario puntualiza que el DJ "no se fue por el tema de la mascarilla sino porque se cansó de trabajar".