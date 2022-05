Lequio, tras el sufrimiento de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': "Tiene mono de colesterol"

Anabel Pantoja dice no tener "ninguna fuerza", la falta de alimento en 'Supervivientes' empieza a hacer mella en la concursante "me muero del hambre". Eso sí, su estado de ánimo cambia cuando Anuar consigue hacer fuego. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa', Alessandro Lequio, no entiende cómo no se centran en "las dos cosas más importantes, hacer fuego y saber utilizar una letrina, tienen problemas en los dos frentes".