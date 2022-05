Sigue Telecinco EN DIRECTO

Marta Riesco, asegura poder demostrar la llamada con Luis Pliego y Rocío Carrasco, en el caso de que "me demanden"

Marta Riesco sabe que no es una broma de Luis Pliego, "yo sé que no me están vacilando, porque yo escucho a Rocío Carrasco"

Marta Riesco contesta desde la Feria de Abril a las preguntas de 'El programa de Ana Rosa', sobre la presunta llamada de Luis Pliego y Rocío Carrasco, en la cual ofrecieron a la reportera cantar para un concierto en Sevilla en homenaje a Rocío Jurado.

Ante la insistencia de Marta Riesco sobre la veracidad de esa llamada, el colaborador Alessandro Lequio no duda en poner entre las cuerdas a la periodista, "¿tienes ese as? ¿Lo tienes o no? Contesta, sí o no", refiriéndose a algún tipo de prueba que contraste esa información.

Marta Riesco decide no mojarse, "entiendo tu pregunta, pero no voy a contestar, porque estoy esperando a ver qué dicen". Eso sí, la periodista asegura que puede probarlo todo, "os aseguro que si tengo que demostrar todo lo que tengo que demostrar, si me demandan por haber calumniado o mentido".