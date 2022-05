Marta Riesco, entre lágrimas: "Están intentando dejarme de loca, nunca me inventaría esta información"

La colaboradora asegura que es supuesto juego "no es peligroso para el medio, es peligroso para Rocío Carrasco porque está en una situación, que ya ha expresado en la docuserie y la hemos visto sufrir". Además, añade: "No puede ser que ahora haya este cachondeo y utilizar a Marta Riesco para enfrentarse otra vez con Antonio David" . Después de sus aleaciones, la periodista defiende a su compañera: "Marta es una chica que es honesta y es muy buena persona , nunca uniría con Rocío Carrasco para criticar a Antonio David".

Marta Riesco conecta entre lágrimas en directo con el Club Social desde Sevilla y agradece a Barrientos sus palabras: "No soy una mala persona, nunca me inventaría esta información bajo ningún concepto". Además, la periodista añade: "Se ha confirmado palabra por palabra todo lo que he ido diciendo. "Ellos han cambiado las versiones, yo nunca la he cambiado".