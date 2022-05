Marta Riesco, sobre si se cruza con Olga en la feria: "Soy valiente, la miraría a la cara"

La reportera , actual pareja de Antonio David, aún marido de Olga Moreno , explica que "prefiere por respeto a ella y a mí misma no hacer ninguna pregunta , no ser yo quién la haga, sino que sean otros compañeros, p ara no hacer un momento incómodo" . A pesar de esto, Marta Riesco confirma que ayer sí se encontraron, pero "de momento nuestras miradas aún no se han cruzado" .

En el caso de Olga Moreno, la periodista considera que "las dos somos personas totalmente educadas, creo que si ella puede elegir, probablemente prefiere no cruzarse conmigo , de la misma manera que si yo puedo elegir preferiría no cruzarme con ella".

El presentador Joaquín Prat no puede evitar recordar a Marta el título de su canción 'No tenga miedo', después de que la reportera señala que “por mucho que ella esté o no esté no voy a dejar de trabajar, que es a lo que me dedico".