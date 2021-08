Desde que Lola salió de 'Supervivientes' no para de recibir informaciones sobre posibles infidelidades de su novio. 'El programa del verano' informa a la finalista de una nueva posible deslealtad de Iván Rubio en Benidorm... ¡y la invitada no se muerde la lengua!

Antes de conocer el bombazo de su relación, Lola defiende a su chico y explica cuál es el sentir del joven: "Él está muy disgustado porque cada vez que vengo se habla de él, el dejó de venir a defenderme, el no se considera personaje público".

"Yo puedo entender que haya gente que quiera tocar las narices, pero no quiero hacer pública mi relación, que sepan que estamos juntos pero no tengo que estar explicando o justificando que estamos bien ", matiza la finalista de 'Supervivientes'.

"Una chica habría estado en un pub con Iván, estarían tan cómodos que en un momento de la tarde-noche, Iván le propone a la chica pasar la noche en su casa", dice el periodista. Luego, desvela cómo acabó el episodio: "Ella no fue a la casa de Iván, no le apetecía y le puso una excusa de que no tenía ropa para pasar la noche fuera de casa".