Lucía Dominguín cuenta cómo va a ser la relación de Palito y Lola al salir de la isla: "No se acaba ahí, no va a ser un WhatsApp"

El redactor de 'El Programa de Ana Rosa' habla con Lucía Dominguín y Harry, la madre y el novio de la concursante de 'Supervivientes'. La mujer y su yerno están viviendo juntos en su casa de Madrid, mientras él aprende español. La mujer confiesa sus primeras impresiones de su hija tras su partida a la isla: "Cuando se fue de aquí, ella iba segura de lo que quería, de llegar hasta la final" . Y la invitada añade: "Iba sin conocer a nadie, sin saber el protocolo, que tenías que tener un back up desde fuera" .

El periodista pregunta lo que piensan de la relación de la concursante con la ex concursante de 'La isla de las Tentaciones'. La madre responde: "Un vínculo muy fuerte entre las dos, y conociendo a Palito sé que esto va para largo". Y confiesa: "No se acaba ahí, no va a ser un WhatsApp". E incluso admite que le cae bien la pareja de la joven: "Iván también es un chico majísimo que se wasapea con Harry, aunque está aprendiendo español".