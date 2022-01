María Teresa Campos, sobre la reconciliación de sus hijas: "Son hermanas y ya está, no le he dado tanta importancia"

Terelu declaraba en 'Viva la vida' que a ella "no se le olvida ni un solo día que es su hermana" . Además añadía que "hablan todos los días con absoluta normalidad". Durante la cena de Nochevieja, se produjo una videollamada entre Carmen y su sobrina Alejandra para felicitarse las fiestas .

María Teresa Campos, por su parte, se pronuncia sobre el conflicto entre sus hijas en un parking de Madrid: "Son hermanas y ya está". Además, la presentadora asegura: "No le he dado esa importancia que le dais vosotros". Por otro lado, no quiere aportar más declaraciones sobre la posible relación entre Edmundo Arrocet y Bárbara Rey, y prefiere mantenerse al margen.