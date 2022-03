Lequio confirma que Marta Riesco cobró el posado y sus compañeros avisan: "Él está embargado, abre los ojos..."

Antonio Rossi toma la palabra y no duda: "Es un posado en toda regla ... además, es que ella lo dice muy claro 'ha salido cuando tenía que salir y hemos hecho lo que queríamos hacer' , está claro y otra cosa es que ella quiera ponerle o no la etiqueta".

Pepe del Real sale en defensa de Marta y apunta: "Ella ha salido del paso diciendo 'yo ni confirmo ni desmiento...". Un argumento que no aprueba Rossi: "Yo no creo que salga bien del paso así". Lequio, al escuchar a sus compañeros, dice: "Quien calla otorga".

Paloma García-Pelayo continúa: "Han estado escondidos hasta que han decidido que no , ella dijo que 'era el momento' y, en mi opinión y por la experiencia que tengo en la profesión, esto es un posado pactado y fingido".

Un cobro que habría que analizar al detalle según la periodista: "Hay dos personas para facturar y una de ellas no puede porque está embargada , entiendo que si oficializan un posado y cobran por ese trabajo para los medios a Antonio David se lo embargarían...". Luego, la periodista añade: "Anteriormente, pasó con Olga que utilizó sus sociedades... si vuelve a utilizar a otra mujer, es complicado, ten los ojos bien abiertos...".

Rossi explica a la audiencia que "la única forma de que le suponga un beneficio, no lo debería cobrar Antonio David Flores". Por lo tanto, todos los colaboradores apuntan a que el dinero sería cobrado por Marta Riesco.

Alessandro Lequio, para despejar todas las dudas, se cansa y sentencia: "He hablado con gente y tengo información, sé lo que digo, esto es un robado, pactado y cobrado. No vamos a dejar la duda en el aire porque parecemos tontos, y me parece muy bien que lo haga".