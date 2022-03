Rossi, muy claro con la "provocación" de Marta Riesco: "Estás aquí como novia de Antonio David, no como periodista"

Por su parte, Paloma García-Pelayo interviene: "Yo no lo veo como una provocación, pero creo siendo la pareja de Antonio David sería chocante". Aún así, la colaboradora lanza una pregunta a su compañera: "Durante estos años que ha surgido con más fervor el conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Marta como periodista que ha ido a Málaga a traer exclusivas de la parte de él, ¿cuántas veces has intentado contactar y constatar la información con Rocío Carrasco?" .

Marta Riesco responde a la periodista que "no lo ha hecho" y acusa a su compañera de no haber entrevista tampoco a Antonio David, a lo que García-Pelayo responde: "¿Te puedo enseñar todas las veces que le he llamado y no me ha contestado?".