Marta, a Lequio: "Tu mujer trabaja en una redacción de una revista, ¿te gustaría que estuviese todo el día como están conmigo?"

La pareja de Antonio David, al italiano: "Hay muchos temas de los que se dejaron de hablar: ¿por qué se han dejado de hablar? ¿Por qué no hablamos de eso?"

Marta Riesco y Alessandro Lequio han tenido un fuerte encontronazo en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. La pareja de Antonio David bajó muy enfadada desde redacción después de ver cómo el colaborador la llamaba durante el directo la "amante" del padre de Rocío Flores.

La periodista comenzó señalando las actitudes de Alessandro, el cual reconoció sin problema haber sido "amante en varios momentos" de su vida. Sin embargo, Marta continuó: "Que a ti no te ofenda me parece estupendo, estás orgulloso porque hablas de ello y como a ti no te las sacan cada cinco minutos...". Sin embargo, después se contradice: "Sé que no estás muy orgulloso de todas las cosas porque tienes muchas cosas vetadas".

"Has denigrado a muchas personas, has vetado muchos temas porque eres Alessandro Lequio y yo no soy menos que tú porque yo soy Marta Riesco, estamos en la era de la igualdad, me llamas 'amante' y yo te respondo con lo mismo, no me des lecciones de nada en la vida", continúa la pareja de Antonio David.

"Si alguien que está sentado aquí por hablar de mujeres y acostarse con mujeres es Alessandro Lequio", apunta Riesco. Lequio, cansado del tema, declara: "Yo habré sido amante, poner los cuernos, no me enorgullezco de muchas cosas que he hecho en mi vida... pero ahora estamos hablando de tu relación con Antonio David".

Señala a la mujer de Lequio y llama "falsos" a sus compañeros

Mata Riesco continúa su debate con Lequio y le hace una pregunta: "Tu mujer trabaja en una redacción de una revista, ¿te gustaría que estuviese todo el día como están conmigo? Ella también está con una persona pública".

Alessandro, de forma tranquila, contesta: "Sí, te recuerdo que hace un par de años en este mismo programa durante muchos meses se habló de mi mujer, de la relación de mi mujer y hablando de ella como una cornuda".

La pareja de Antonio David insiste: "¿Y qué pasó?". El italiano responde: "Que puse una denuncia". Una declaración que no convence a Marta Riesco: "Hay muchos temas de los que se dejaron de hablar: ¿por qué se han dejado de hablar? ¿Por qué no hablamos de eso?". Lequio aclara a su compañera: "Se siguieron hablando".

Joaquín Prat interviene en la discusión para aclarar algunos conceptos a Marta Riesco: "No, no, no, se habló largo y tendido, se habló todo un verano entero de ese tema". La periodista, sin dar crédito, dice al presentador y sus compañeros: "No vamos a ser falsos, que ahora hay un tema que porque le hizo mucho daño a su familia y Lequio porque salió una mujer...".