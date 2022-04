Joaquín Prat pregunta directamente a su compañera: "¿Vas a ir a 'Supervivientes'?". La periodista, con una sonrisa, contesta: "Mejor te lo contesto con el siguiente vídeo". Marta Riesco edita su propia pieza para mostrar la decisión que ha tomado sobre ir o no a la isla.

"Era un secreto a voces, erais muchos los que me animabais a ello y por fin me he decido: ¡pongo rumbo a Honduras!", die Marta Riesco desde el aeropuerto y con las maletas en la mano. Además, pone más motivos por los que ir: "Tengo muchos amigos en la isla (mientras ilustra el enfrentamiento con Anabel Pantoja en 'Sálvame".