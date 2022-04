Rossi se percata de la pulla de Marta Riesco: "Olga Moreno dijo esa frase en su momento"

Marta Riesco se "arrepiente" de haber anunciado su ruptura en 'Ya son las ocho' y explica los motivos

"Peco de sincera de más y eso es lo que me ha causado muchos problemas, he dicho cosas que no debería haber dicho"

Marta Riesco vuelve a sentarse en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para responder a las preguntas sobre su soltería. Tras dejar caer que no había ningún tipo de reconciliación entre Antonio David y ella, la periodista deja en el aire si ha vuelto a hablar con el ex Guardia Civil, y declara que "está tranquila".

Paloma Barrientos le pregunta a su compañera de qué se puede arrepentir si "lo único que ha hecho es enamorarse y que te han dejado casi por Whatsapp". Riesco responde: "Jamás me arrepentiré de haberlo dicho públicamente ni de haberme enamorado, pero me arrepiento de haberme dejado llevar muchas veces en plató". Además, añade: "No me he dado cuenta de la repercusión que eso tenía, como cuando dije que quería ser madre y casarme".

Con respecto a las dudas de Antonio Rossi, sobre si "romper en directo fue una manera de presionar" a Antonio David "sabiendo que no iba a ir" a su cumpleaños, Marta declara: "Yo nunca miento". Respuesta que recuerda al mismo comentario que dio la ex Superviviente hace unos días y que recalcan los colaboradores: "Lo dice por Olga". La periodista explica su respuesta: "Peco de sincera de más y eso es lo que me ha causado muchos problemas, he dicho cosas que no debería haber dicho, ese es el problema principal".