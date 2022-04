Isa Pantoja suelta el bombazo: "Marta Riesco lleva dos años esperando a que Antonio David le dé su sitio"

Isa Pantoja revela información sobre la duración de la relación entre Marta Riesco y Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . Tras la ruptura pública de la periodista con el ex Guardia Civil en 'Ya son las ocho', Riesco decidía establecer un ultimátum es un relación con el ex colaborador: "Si quieres estar conmigo, tenemos que tirar los dos del carro".

"¡Lleva esperando a que le de su sitio casi dos años!" , declara Isa P. Las reacciones de sus compañeros no se hacen esperar y saltan de sus asientos: "¡Wow, tío, ha soltado la noticia!". Alessandro Lequio señala que Isa "sabe mucho porque era muy amiga de Marta" , pero la colaboradora se desvincula: "En ese momento yo no sabía nada, creo que ni estaban cuando éramos amigas".

A Isa no le cuadran los tiempos en la relación de la periodista: "No pueden ser seis u ocho meses, si miras los tiempos no puede ser así". Por otro lado, analiza la posición de Marta: "Lo que lleva luchado no es de cinco meses, tiene que haber una historia más detrás. La actitud de ella es de que llevan siendo pareja y aguantando mucho tiempo".