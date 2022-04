Marta Riesco confiesa la conversación con la que se reconcilió con Antonio David: "Mi respeto hacia él es cerrando el pico"

Patricia Pardo no pudo esconder su asombro al ver a Antonio David con Olga Moreno tras pasar un romántico fin de semana con su compañera Marta: "¡Estoy flipando en colores!" . Sin embargo, Riesco quiere dar normalidad a la situación y explica en qué punto está la pareja.

"En este tiempo loco hemos cometido fallos los dos, yo quería llevar una vida normal, me parecía que había pasado un tiempo prudencial para no hacer daño a nadie", explica la periodista. "Evidentemente, hubo un tiempo en el que pasaron cosas y yo dije 'esto no lo quiero en mi vida'. Era una chica escondida, quiero hacer cosas, viajar, vivir... estoy enamorada y quiero hacer una vida normal respetando a todas las partes".