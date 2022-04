Marta Riesco explica si está molesta con que Antonio David viva con Olga y desvela si tendrán hijos: "Quiero una vida normal"

Riesco asegura, recuperando la ilusión, que "quiere una vida normal con Antonio David". Lequio le pregunta a su compañera si ya han hecho planes para conocer a los hijos de su pareja, a lo que la periodista responde: "Eso ya forma parte de la intimidad que voy a respetar a partir de hoy". Además, Marta confiesa que "ha hecho reflexión" durante los últimos días y ha tomado una decisión: "Creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi relación, me he dejado llevar estando en un plató como colaboradora y me he excedido contando cosas que me arrepiento muchísimo de haber contado. A partir de ahora, por respeto a mí, a mi relación, a la familia de él y a mi carrera hoy será la última vez que hable de mi relación con Antonio David".